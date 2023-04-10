Новосибирским следователям передадут материалы о подростке, который пытался поджечь девушку с ребенком в Краснообске

Следователи и прокуратура подключились к расследованию попытки поджога девушки и ребенка в Краснообске. Фото: предоставлены потерпевшей.

Следователи заберут из полиции материалы проверки по факту попытки подростка поджечь людей в Краснообске. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

– Инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту противоправного поведения несовершеннолетнего из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, – уведомили в следственном комитете.

Тем временем проверку начали и в прокуратуре региона. Сотрудники надзорного органа дадут оценку действиям родителей замешанных в инциденте подростков, а также проверят деятельность органов и учреждений системы профилактики при работе с подростками и их семьями.

Напомним, детские шалости вышли из-под контроля 8 апреля. Парень, используя дезодорант и зажигалку, попытался поджечь девушку и ребенка. Пострадавшая подала заявление в МВД, полицейские начали искать нарушителя.

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