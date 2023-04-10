В центре Бердска обнаружили мужчину с огнестрельным ранением

Инцидент произошел ночью 9 апреля.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Мужчину с огнестрельным ранением обнаружили в центре Бердска. По данному факту проводится расследование, сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.
Известно, что инцидент произошел ночью 9 апреля. Пострадавший находился возле одного из домов на улице Ленина.
− В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправному деянию, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Как сообщил КП-Новосибирск источник, сейчас мужчина находится в реанимации.
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