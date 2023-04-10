В центре Бердска обнаружили мужчину с огнестрельным ранением

Инцидент произошел ночью 9 апреля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчину с огнестрельным ранением обнаружили в центре Бердска. По данному факту проводится расследование, сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

Известно, что инцидент произошел ночью 9 апреля. Пострадавший находился возле одного из домов на улице Ленина.

− В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправному деянию, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщил КП-Новосибирск источник, сейчас мужчина находится в реанимации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber