Ярмарка для местных производителей пройдет в Новосибирской области 26 мая

У бизнесменов НСО появятся свои магазины в торговых центрах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил провести ярмарку местных производителей «Новосибирь».

— Для активного продвижения наших местных производителей пройдет отдельная ярмарка — «Новосибирь». Мы согласовали знаковую дату для ее проведения — День российского предпринимательства, 26 мая, — рассказал глава региона.

В среднем на территории региона ежегодно проводится более 2500 ярмарок разной специализации. На тех, что проводят власти торговые места предоставлялись бесплатно.

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