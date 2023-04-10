В Новосибирске гэбээровцы поймали воришку в полукилометре от магазина

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

6 апреля устроил забег на короткую дистанцию мужчина, ограбивший магазин в Кировском районе. Около 12 часов дня он вошел в супермаркет, взял на входе корзинку для покупок и положил в нее бутылку водки стоимостью 397 рублей. По дороге на кассу мужчина зашел за колонну, а из-за нее вышел уже с пустой корзинкой - бутылка перекочевала в рукав его куртки. Но воровская магия была раскрыта охранником ГВАРДИИ, внимательно следившим за подозрительным посетителем, и он вызвал в супермаркет группу быстрого реагирования. Как только незадачливый фокусник преодолел линию касс, прибывшие на вызов бойцы ГБР-76 направились к нему. Мужчина бросился бежать, а «гвардейцы» стали его преследовать. Задержать злоумышленника удалось примерно в полукилометре от магазина, возле здания Сбербанка. К сожалению, в ходе погони украденная бутылка водки выпала из рукава куртки на землю и разбилась вдребезги. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Всего за прошедшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах было пресечено 20 попыток хищения, 16 нарушений общественного порядка. Были задержаны и переданы в полицию 8 правонарушителей.

Так, 7 апреля в 2.58 бойцы ГБР-76 задержали и передали полицейским мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, разбил витрину продуктового павильона и причинил владельцу ущерб в размере 10 000 рублей.

8 апреля был пойман другой пьяный, пытавшийся в 13.53 похитить из супермаркета в Октябрьском районе бутылку виски и оказавший при задержании сопротивление.

9 апреля в 11.36 бойцы ГБР-1 задержали в Октябрьском районе города Новосибирска пьяного хулигана, который мешал работать продавцам магазина на улице Гурьевской, а потом, когда они вызвали охрану, попытался сбежать. Бойцы ГБР догнали его и сдали в полицию.

В этот же день еще один пьяный хулиган был задержан бойцами ГБР-73 в Ленинском районе. Этот нарушитель мешал работать продавцам алкомаркета на улице Троллейной. Задержанного тоже передали полиции.