«Тут запросто можно утонуть»: в Новосибирске мужчина повредил ногу, упав в глубокую лужу

На дне луже - открытый люк колодца. Фото: Инцидент Новосибирск.
В Кировском районе Новосибирска на улице Петухова 11/1 и 12/4, образовалась глубокая лужа. Очевидцы рассказывают, что на ее дне находится люк небольшого открытого колодца. Но вода в него не утекает, из-за чего в лужу можно легко провалиться.
Об огромной луже с «западней» новосибирцев предупредили в соцсетях.
— Вчера сюда провалился мужчина, получив рваную рану ноги. Скорую ждали час, в итоге сами доехали до травмы. Ребенок мог бы просто утонуть, — рассказала подписчица в группе «Инцидент Новосибирск».
Напомним, 9 апреля в Калининском районе Новосибирска недалеко от местной школы ребенок провалился в яму с водой.
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