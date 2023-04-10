ГАЗель загорелась посреди дороги в Дзержинском районе Новосибирска

На месте пожара работали две единицы техники и восемь человек личного состава. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 апреля, в Дзержинском районе Новосибирска загорелась ГАЗель. ЧП произошло на Гусинобродском шоссе.

Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании машины поступило в 13:03. Уже в 13:12 на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

Огонь объял кузов грузового автомобиля. Внутри находились бочки с маслом и покрышки. Площадь пожара составила 10 метров квадратных.

− Хозяин находился на месте вызова, не пострадал. Других пострадавших тоже нет, − уточнили в МЧС.

В 13:22 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара работали две единицы техники и восемь человек личного состава.

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