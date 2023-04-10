Возбуждено уголовное дело после гибели годовалого ребенка при пожаре в селе под Новосибирском

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка на пожаре. Фото: СУ СКР по НСО.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели годовалого ребенка на пожаре в селе Северотатарское. Наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области, погибшему мальчику был год и 7 месяцев. В больницу с травмами попали его молодая мама со вторым 4-летним ребенком.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в МЧС назвали предварительную причину возгорания.

Следователи, прокуратура и сотрудники МЧС провели осмотр места происшествия и назначили экспертизы для установления точных причин пожара и смерти ребенка.

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