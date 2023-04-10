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НовостиОбщество10 апреля 2023 6:28

Новосибирская область получит 1,6 миллиарда рублей на ремонт дорог

Кредит нужно будет погасить за год
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирская область получит кредит от правительства России.

Новосибирская область получит кредит от правительства России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирской области выделят казначейские кредиты из федерального бюджета на ремонт дорог и амбулатории. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Для того, чтобы привести в нормативное состояние дороги в регионе, в правительстве выделили 1,6 миллиарда рублей.

Кроме того, 15,7 миллиона рублей направят на капитальный ремонт Коченевской районной больницы – там нуждается в реновации врачебная амбулатория в селе Прокудское.

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков уточнил, что погасить долг нужно будет до 30 апреля 2024 года.

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