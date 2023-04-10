Новосибирская область получит 1,6 миллиарда рублей на ремонт дорог

Новосибирская область получит кредит от правительства России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирской области выделят казначейские кредиты из федерального бюджета на ремонт дорог и амбулатории. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Для того, чтобы привести в нормативное состояние дороги в регионе, в правительстве выделили 1,6 миллиарда рублей.

Кроме того, 15,7 миллиона рублей направят на капитальный ремонт Коченевской районной больницы – там нуждается в реновации врачебная амбулатория в селе Прокудское.

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков уточнил, что погасить долг нужно будет до 30 апреля 2024 года.

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