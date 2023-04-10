Под Новосибирском приставы арестовали дорогую иномарку после пяти часов засады

Новосибирские приставы просидели пять часов в засаде ради ареста иномарки Lexus LX 570. Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области

Новосибирские приставы просидели пять часов в засаде ради ареста иномарки Lexus LX 570. Все произошло в городе Обь, рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Должником оказался бывший руководитель организации, которая на данный момент находится в стадии банкротства. Имущество компании начали распродавать, чтобы погасить накопившуюся задолженность. Элитный автомобиль как раз принадлежал данной компании. Однако расставаться с машиной предприниматель не хотел.

− Должник автомобиль скрывал. В марте транспортное средство объявили в розыск. При взаимодействии с сотрудниками ГИБДД было установлено местонахождение транспортного средства, − отметили в публикации.

После этого судебные приставы подождали, пока внедорожник заедет во двор. Там иномарку окружили. Должнику вручили требование об исполнении решения суда. Также на месте был составлен акт об изъятии автомобиля.

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