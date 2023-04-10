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НовостиОбщество10 апреля 2023 5:57

В Новосибирской области клещи укусили двух человек с начала 2023 года

Заболевших пока нет
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Клещи укусили двух новосибирцев в 2023 году.

Клещи укусили двух новосибирцев в 2023 году.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двух жителей Новосибирской области успели укусить клещи с начала 2023 года. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

Напомним, первый укус был зафиксирован 27 марта. Тогда клещ напал на непривитого ребенка в Искитиме. К счастью, членистоногое оказалось не инфицированным.

По данным на 6 апреля, отмечает Александр Щербатов, был зарегистрирован второй в области случай укуса клеща.

При этом заболевших клещевым энцефалитом и боррелиозом на данный момент нет.

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