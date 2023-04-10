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НовостиЭкономика10 апреля 2023 4:53

Почти 2 тысячи жителей Новосибирской области обанкротились в 2023 году

Выросло число внесудебных банкротств физлиц
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области увеличилось число банкротов.

В Новосибирской области увеличилось число банкротов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области увеличилось количество случаев банкротства граждан. Статистику опубликовали на Федресурсе.

В Новосибирской области за первый квартал 2023 года признали банкротами 29 компаний – на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также с начала текущего года обанкротились 1919 человек – физических лиц и ИП. В первом квартале 2022 года их было менее полутора тысяч.

Кроме того, в 2,3 раза выросло количество сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан по региону должника.

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