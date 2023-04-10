Почти 2 тысячи жителей Новосибирской области обанкротились в 2023 году

В Новосибирской области увеличилось число банкротов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области увеличилось количество случаев банкротства граждан. Статистику опубликовали на Федресурсе.

В Новосибирской области за первый квартал 2023 года признали банкротами 29 компаний – на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также с начала текущего года обанкротились 1919 человек – физических лиц и ИП. В первом квартале 2022 года их было менее полутора тысяч.

Кроме того, в 2,3 раза выросло количество сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан по региону должника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber