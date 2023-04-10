В Новосибирске массовая авария с маршруткой собралась в «Матрешкином дворе»

В Новосибирске произошла авария с маршруткой в ЖК Матрешкин двор. Фото: Дмитрий Соломенцев.

В Кировском районе Новосибирска 33-летняя женщина-водитель за рулем «Тойоты Витц» устроила массовое ДТП в ЖК «Матрешкин двор». В понедельник, 10 апреля, в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что в столкновении никто не пострадал.

Авария произошла около восьми часов вечера в воскресенье, 9 апреля, на улице Дмитрия Шмонина. «Тойота» задела Mitsubishi Outlander на встречной полосе, затем врезалась в «Субару», а в завершение впечаталась в нос маршрутной ГАЗели.

В массовом ДТП никто не пострадал. Фото: Дмитрий Соломенцев.

В ДТП никто не пострадал, в момент аварии в салоне маршрутки находился один пассажир. Происшествие оформили с материальным ущербом.

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