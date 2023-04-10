Стала известна личность подростка, пытавшегося поджечь девушку с ребенком в Новосибирске

Подростки напали на девушку. Фото: предоставлено Екатериной
Стала известна личность подростка, пытавшегося поджечь девушку с ребенком. Пост о ЧП появился в соцсетях. В комментариях люди узнали мальчика.
- Он учится в седьмом классе, - написали люди.
Напомним, что инцидент произошел вечером 8 апреля. Девушка с младшим братом шли с магазина, когда к ним подошло несколько подростков. По словам сибирячки, один из них направил ей в лицо струю дезодоранта и поджег зажигалкой. Сейчас «шутника» ищет полиция.
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