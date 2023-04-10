В Новосибирске ГИБДД ищет свидетелей ДТП со сбежавшим водителем в Первомайском районе

В Новосибирске водитель сбежал после ДТП, теперь его ищет полиция. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии с пострадавшей 45-летней женщиной-водителем «Тойоты Ист». Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД, касательное столкновение совершил водитель серого универсала.

Авария произошла в 19:20 в воскресенье, 9 апреля. Неустановленный водитель выехал на встречную полосу напротив дома № 12 по улице Вересаева, задел «Тойоту» и сбежал с места ДТП.

Пострадавшую женщину-водителя увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Всем, кто располагает информацией по этой аварии, просьба обратиться в дежурную часть или отдел розыска по телефонам: 232-23-51, 232-23-21, 232-23-35.

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