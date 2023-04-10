«Замерзли, жались друг к другу»: в Новосибирской области школьники спасли котят

Котят нашли в пакете. Фото: Виктория Тырышкина.
В городе Куйбышеве Новосибирской области дети нашли в пакете четырех брошенных котят. Теперь им ищут хозяев.
— Малышам от силы три-четыре недели — две девочки и два мальчика. Они замерзали, жались друг к другу. Кушают сами. Спасибо родителям за хорошее воспитание детей! Они унесли домой, накормили, обогрели. Теперь котят нужно пристроить, — рассказала волонтер Виктория Тырышкина.
один из котят черный и с голубыми глазами. Фото: Виктория Тырышкина.
Трое котят - полосатые близнецы. Один из них, мальчик, черного цвета, у него, в отличие от брата и сестренок, яркие голубые глаза
Если кто-то из котят вам приглянулся и вы хотите принять их в добрые руки, звоните по телефону +7 913 911-42-64.
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