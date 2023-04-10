«Замерзли, жались друг к другу»: в Новосибирской области школьники спасли котят

Котят нашли в пакете. Фото: Виктория Тырышкина.

В городе Куйбышеве Новосибирской области дети нашли в пакете четырех брошенных котят. Теперь им ищут хозяев.

— Малышам от силы три-четыре недели — две девочки и два мальчика. Они замерзали, жались друг к другу. Кушают сами. Спасибо родителям за хорошее воспитание детей! Они унесли домой, накормили, обогрели. Теперь котят нужно пристроить, — рассказала волонтер Виктория Тырышкина.

один из котят черный и с голубыми глазами. Фото: Виктория Тырышкина.

Трое котят - полосатые близнецы. Один из них, мальчик, черного цвета, у него, в отличие от брата и сестренок, яркие голубые глаза

Если кто-то из котят вам приглянулся и вы хотите принять их в добрые руки, звоните по телефону +7 913 911-42-64.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер