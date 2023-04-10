В Новосибирск к концу рабочей недели придет похолодание до – 10 градусов

В Новосибирск возвращается похолодание.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске похолодает к концу рабочей недели. Морознее всего будет в ночь с пятницы на субботу. Как передает сервис «Яндекс.Погода», ночью 14 апреля температура опустится до – 8 градусов, утром 15 апреля – до – 9 градусов.
Однако, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже во вторник, 11 апреля, в области ночью похолодает до – 7 градусов.
Синоптики сервиса Gismeteo сообщают, что в субботу, 15 апреля, в Новосибирске ожидается снижение температуры вплоть до – 10 градусов. При этом всю рабочую неделю столбик термометра днем будет держаться выше ноля.
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