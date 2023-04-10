На трассе в Новосибирске заметили покосившуюся вбок фуру

В Новосибирске заметили фуру, покосившуюся вбок. Фото: АСТ-54 Black.

На Бердском шоссе автомобилисты заметили странную фуру: она ехала по трассе, наклонившись вправо. Видео опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Очевидцы уточнили, что машина, скорее всего, была без одного колеса. Эксперты в комментариях отметили, что отсутствие колеса может и не влиять на положение автомобиля, а виной тому, вероятно, стала неравномерная загрузка грузового авто.

Также некоторые комментаторы добавили, что ехали за фурой от Нижней Ельцовки до Академгородка, со страхом наблюдая, как водитель перестраивался из одного ряда в другой.

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