Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 апреля 2023 2:15

На трассе в Новосибирске заметили покосившуюся вбок фуру

Очевидцы предположили, что машина едет без одного колеса
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске заметили фуру, покосившуюся вбок. Фото: АСТ-54 Black.

В Новосибирске заметили фуру, покосившуюся вбок. Фото: АСТ-54 Black.

На Бердском шоссе автомобилисты заметили странную фуру: она ехала по трассе, наклонившись вправо. Видео опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Очевидцы уточнили, что машина, скорее всего, была без одного колеса. Эксперты в комментариях отметили, что отсутствие колеса может и не влиять на положение автомобиля, а виной тому, вероятно, стала неравномерная загрузка грузового авто.

Также некоторые комментаторы добавили, что ехали за фурой от Нижней Ельцовки до Академгородка, со страхом наблюдая, как водитель перестраивался из одного ряда в другой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber