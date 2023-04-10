Стало известно, на каких перекрестках в Новосибирске светофоры изменили режим работы

В Новосибирске изменили режим работы светофоров на некоторых перекрестках.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске продолжают менять режим работы светофоров. Теперь на некоторых перекрестках для безопасности движения «зеленый» горит для всех пешеходов, когда машины стоят во всех направлениях.
Выделенная пешеходная фаза появилась на перекрестках в соответствии с требованиями ГОСТа и предостережением ГИБДД. Есть и другой способ – установка информационных секций, но на разработку проектно-сметной документации потребуется время.
Как отметили в пресс-центре мэрии, выделенная фаза работы светофоров для движения пешеходов исключает возможность пересечения транспортных и пешеходных потоков и позволяет максимально обеспечить безопасность дорожного движения.
В настоящее время такие светофоры с полным перекрытием движения для автомобилей работают на перекрестках улиц Гоголя и Красина, Волочаевской и Лазурной, Дачной и Дмитрия Донского, Морского проспекта и Золотодолинской, Ильича и Жемчужной, улицы Советской и Романова, улицы Крылова – с улицей Ольги Жилиной и Семьи Шамшиных, улиц Каменская и Мичурина – с улицей Орджоникидзе, Фрунзе и Депутатской – с Каменской, Пирогова – с Университетским проспектом.
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