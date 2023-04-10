Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нападении мужчины с ножом на ребенка возле школы в Новосибирске

Примерно так выглядит нападавший мужчина, со слов ребенка. Фото: предоставлено мамой пострадавшего.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о покушении на убийство ребенка. Напомним, инцидент произошел 7 апреля возле одной из школ в Октябрьском районе. Мужчина со смуглым лицом напал на 10-летнего мальчика с ножом.
Как сообщили в СКР, Бастрыкин поручил новосибирским следователям представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела. По этой статье нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мама пострадавшего показала фоторобот подозреваемого.
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