Новосибирск сковали пробки в 6 баллов утром 10 апреля

Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 10 апреля, водители встали в пробки на улицах Новосибирска. Уровень напряженности трафика в городе составил 6 баллов.

На площади Труда столкнулись фура и легковой автомобиль. Пробки продолжаются на улице Широкой, ее дублере, улицах Ватутина и Станиславского. Также затруднено движение по Станционной и 2-ой Станционной. Пробки на Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев и Бронной.

Пробки сковали Октябрьский мост, улицы Большевистскую и Кирова. Стоит 1-е Мочищенское шоссе, Кедровая, Учительская, Богдана-Хмельницкого. Затруднено движение на дороге до аэропорта с трассы Иртыш и улицы Строительной.

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