Ветер и солнце: в Новосибирске 10 апреля потеплеет до +8

День будет теплый. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске 10 апреля потеплеет до +8. Об этом сообщается на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

- Днем столбики термометров поднимутся до +6…+8 градусов. Ночью похолодает до -7…-10 градусов. Ветер подует юго-западный с порывами до 11 метров в секунду, - обещают метеорологи.

По данным сервиса «Яндекс Погода» в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +1…+5 градусов, а ночью 0…+3 градуса. Атмосферное давление будет 739-749 миллиметров ртутного столба.

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