В Новосибирске школьник провалился в яму с водой

Ребенок провалился в яму с водой. Фото: "Прецедент"
В Новосибирске ребенок провалился в яму с водой. ЧП произошло в Калининском районе недалеко от одной из местных школ. Об инциденте рассказала очевидица изданию «Прецедент».
- Я увидела из окна, как ребенок провалился почти по пояс в этой луже и самостоятельно не мог выбраться. Он там, практически лежал в воде, - сообщила Татьяна, жительница микрорайона Родники.
Ребенку помогли выбраться из воды другие школьники.
По словам очевидицы, огромная лужа на школьном дворе не редкость. Она разливается каждую весну из-за стекания в яму талых вод.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер