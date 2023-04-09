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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 17:25

В Новосибирске школьник провалился в яму с водой

Он не мог самостоятельно выбраться
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Ребенок провалился в яму с водой. Фото: "Прецедент"

Ребенок провалился в яму с водой. Фото: "Прецедент"

В Новосибирске ребенок провалился в яму с водой. ЧП произошло в Калининском районе недалеко от одной из местных школ. Об инциденте рассказала очевидица изданию «Прецедент».

- Я увидела из окна, как ребенок провалился почти по пояс в этой луже и самостоятельно не мог выбраться. Он там, практически лежал в воде, - сообщила Татьяна, жительница микрорайона Родники.

Ребенку помогли выбраться из воды другие школьники.

По словам очевидицы, огромная лужа на школьном дворе не редкость. Она разливается каждую весну из-за стекания в яму талых вод.

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