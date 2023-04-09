Дело взял на контроль Александр Бастрыкин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти годовалого мальчика в Новосибирской области. К нему обратилась мама умершего ребенка.

Как говорится в сообщении, женщина выразила несогласие с обстоятельствами смерти ее сына в городе Купино.

- Мать ребенка обратилась в медицинское учреждение, однако необходимых мер к его обследованию и госпитализации не приняли. На следующий день состояние мальчика ухудшилось, его поместили в реанимацию, где он скончался. Заявительница также ставит под сомнение результаты проведенной экспертизы, основанной на отказе от госпитализации, поскольку ее подпись в этом документе поддельная, - говорится в посте.

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах.

- Глава ведомства также дал указание и.о. директора ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» Михаилу Анатольевичу Игнашкину обеспечить в кратчайшие сроки организацию и проведение объективной и независимой экспертизы по делу, - уточнили в сообщении.

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