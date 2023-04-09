В Новосибирской области обнаружили еще один очаг бешенства.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области обнаружили очаг бешенства на территории Кочковского района, а именно в поселке Ермаково. Там ввели карантин с 8 апреля до 6 июня 2023 года.
- На территории очага запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонним лицам, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, - говорится в постановлении Андрея Травникова, губернатора НСО.
Так же на территории поселка запретили проводить ярмарки.
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