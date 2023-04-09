Баннер с Анной Кикиной в Москве. Фото: t.me/roscosmos_gk

В Москве появились баннеры с изображением новосибирского космонавта Анны Кикиной. Об этом сообщили в телеграм-канале Роскосмоса.

- Как мы упоминали, с начала этого месяца на улицах и проспектах Москвы появились изображения с достижениями отечественной космонавтики. Теперь в пробке или на прогулке можно проникнуться техническим прорывом в этой отрасли и вдохновиться историей космонавтов, - написано в посте.

На баннере изображена Анна Кикина – космонавт из Новосибирска. Женщина отправилась 5 октября на МКС на корабль Crew Dragon. Она ждала этого полета 10 лет.

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