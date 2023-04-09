Полицейские начали искать подростков, пытавшихся поджечь женщину с ребенком

Девушка написала заявление в полицию. Фото: Предоставлено потерпевшей

Полицейские начали искать подростков, пытавшихся поджечь девушку с ребенком. ЧП произошло вечером 8 апреля.

- 9 апреля в полицию поступило заявление от девушки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что подростки подкараулили сибирячку с младшим братом и направили в нее струю дезодоранта, поджигая ее.

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