Полицейские начали искать подростков, пытавшихся поджечь женщину с ребенком

Девушка написала заявление в полицию. Фото: Предоставлено потерпевшей
Полицейские начали искать подростков, пытавшихся поджечь девушку с ребенком. ЧП произошло вечером 8 апреля.
- 9 апреля в полицию поступило заявление от девушки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, что подростки подкараулили сибирячку с младшим братом и направили в нее струю дезодоранта, поджигая ее.
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