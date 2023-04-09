Новосибирцы ищут дом для щенка с необычной родословной

Новосибирцы ищут дом для редкой мексиканской голой собаки. Фото: группа «Осиротевший» «ВКонтакте»

В Новосибирске волонтеры ищут семью для необычно щенка. Один из его родителей породы Ксоло - мексиканской голой собаки. Объявление о пристройстве появилось в группе «Осиротевший» «ВКонтакте».

- Щенок по кличке Сэт родился в деревне, это помесь ксоло и дворняжки. Бывшая хозяйка тяжело заболела, не справлялась и попросила найти новый дом. Сэт - очень ласковый мальчик, любит спать под одеялом любит детей, любит обниматься и целоваться, - рассказала КП-Новосибирск волонтер Евгения.

В Мексике эта порода считается национальным достоянием. Фото: группа «Осиротевший» «ВКонтакте»

В приюте «Осиротевший» предупредили, что пес привит, но отдается под обязательную кастрацию. Щенок может ходить на выгул или на лоток, кошек не замечает, а над другими животными пытается доминировать. Редкая порода мексиканская голая собака почти не имеет шерсти, требует ухода, воспитания и теплый дом.

- Мы отдадим пса людям, хорошо понимающим эту породу. Недостаточно того, чтобы в доме был теплый пол. Отдается в свое жилье, людям старше 25 лет. Бабушкам и дедушкам в качестве компаньона не пристраиваем, - сообщили волонтеры приюта «Осиротевший».

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