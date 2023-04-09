Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 апреля 2023 11:50

В Бердске подростки избили кассира и охранника в кинотеатре

Сейчас их ищет полиция
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
На место выезжала полиция.

На место выезжала полиция.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Бердске подростки избили кассира и охранника в кинотеатре. Инцидент произошел вечером 8 апреля.

- Сообщение в полицию поступало. Выяснилось, что в ходе конфликта пострадала 22-летняя девушка и мужчина, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пострадавшим выдадут направление на судмедэкспертизу.

Правоохранителям удалось установить часть подростков, участвующих в конфликте. Еще часть они ищут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber