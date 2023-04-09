На место выезжала полиция.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Бердске подростки избили кассира и охранника в кинотеатре. Инцидент произошел вечером 8 апреля.
- Сообщение в полицию поступало. Выяснилось, что в ходе конфликта пострадала 22-летняя девушка и мужчина, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Пострадавшим выдадут направление на судмедэкспертизу.
Правоохранителям удалось установить часть подростков, участвующих в конфликте. Еще часть они ищут.
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