На место выезжала полиция. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Бердске подростки избили кассира и охранника в кинотеатре. Инцидент произошел вечером 8 апреля.

- Сообщение в полицию поступало. Выяснилось, что в ходе конфликта пострадала 22-летняя девушка и мужчина, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пострадавшим выдадут направление на судмедэкспертизу.

Правоохранителям удалось установить часть подростков, участвующих в конфликте. Еще часть они ищут.

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