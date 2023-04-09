Фоторобот нападавшего. Фото: предоставлено мамой мальчика

Появился фоторобот мужчины, напавшего на четвероклассника, в Новосибирске. Напомним, что ЧП произошло в Октябрьском районе в пятницу 7 апреля. Он подошел к мальчику и накинулся на него с ножом.

- Мужчине лет 50-60. На лице морщины и должен быть шрам так как мой сын ударил его палкой, чтобы вырваться. Где место бороды черные точки - волосы от бороды. Лицо коричневое, - рассказала КП-Новосибирск мама школьника.

Как говорит женщина, нападавший был одет в зеленую куртку.

СК возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство.

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