Свиристели пели под окнами жилых домов. Фото: читательница КП-Новосибирск

В Новосибирске свиристели устроили «перекличку». Видео с пением птиц поделилась читательница КП-Новосибирск.

- Они всю неделю на Гоголя тусуются. Едят рябину, ранетки. Сегодня прям под окно прилетели, - рассказала женщина.

На кадрах видно, как птицы оккупировали березы и их пение слышно везде. Так птицы радуются солнцу и теплу.

Их даже не смутил первый апрельский снег, который выпал утром 9 апреля.

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