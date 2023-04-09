Авиакомпания приобрела завод.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Авиакомпания S7 приобрела завод в Бердске для производства авиадеталей. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор БЭМЗ Василий Юрченко.
- БЭМЗ нужен для того, чтобы группа могла производить, испытывать, сертифицировать недостающие детали, - рассказал Василий Юрченко.
Уже в ближайшее время начнется техперевооружение предприятия и будет сформирована инвестиционная программа.
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