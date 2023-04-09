Солнце сменится дождями: в Новосибирске опубликован прогноз погоды на конец апреля 2023 года

В городе все начнет таять и пройдут дожди.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске опубликован прогноз погоды на конец апреля 2023 года.
Как сообщает сайт «Gismeteo», ближе к концу месяца в городе ожидаются дожди. Температура воздуха составит днем +5…+9 градусов, а местами поднимется до +13.
По данным сервиса «Яндекс Погода», конец месяца выдастся пасмурным и дождливым. Днем столбики термометров поднимутся до +12 градусов, а ночью опустятся до +7…+8 градусов. Ветер будет дуть юго-западный. Атмосферное давление составит 747-752 миллиметра ртутного столба.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер