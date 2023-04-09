Солнце сменится дождями: в Новосибирске опубликован прогноз погоды на конец апреля 2023 года

В городе все начнет таять и пройдут дожди. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске опубликован прогноз погоды на конец апреля 2023 года.

Как сообщает сайт «Gismeteo», ближе к концу месяца в городе ожидаются дожди. Температура воздуха составит днем +5…+9 градусов, а местами поднимется до +13.

По данным сервиса «Яндекс Погода», конец месяца выдастся пасмурным и дождливым. Днем столбики термометров поднимутся до +12 градусов, а ночью опустятся до +7…+8 градусов. Ветер будет дуть юго-западный. Атмосферное давление составит 747-752 миллиметра ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber