Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 апреля 2023 9:37

Телеведущая Елена Малышева назвала Новосибирск центром России

Она приезжала в столицу Сибири для съемок программы про клинику Мешалкина
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Елена Малышева приезжала в Новосибирск.

Елена Малышева приезжала в Новосибирск.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Телеведущая Елена Малышева назвала Новосибирск центром России. Об этом она заявила в передаче «Здоровье» на Первом канале.

Выпуск был посвящен клиники имени Мешалкина. Елена Малышева рассказывала о его работе и о том, какие операции там проводятся.

- Сибирь, товарищи. Там деньги не берут, там от смерти спасают, - заявила телеведущая.

Так же в самой передачи приняли участие врачи из клиники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber