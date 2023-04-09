Елена Малышева приезжала в Новосибирск.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Телеведущая Елена Малышева назвала Новосибирск центром России. Об этом она заявила в передаче «Здоровье» на Первом канале.
Выпуск был посвящен клиники имени Мешалкина. Елена Малышева рассказывала о его работе и о том, какие операции там проводятся.
- Сибирь, товарищи. Там деньги не берут, там от смерти спасают, - заявила телеведущая.
Так же в самой передачи приняли участие врачи из клиники.
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