Елена Малышева приезжала в Новосибирск. Фото: Олег ЗОЛОТО

Телеведущая Елена Малышева назвала Новосибирск центром России. Об этом она заявила в передаче «Здоровье» на Первом канале.

Выпуск был посвящен клиники имени Мешалкина. Елена Малышева рассказывала о его работе и о том, какие операции там проводятся.

- Сибирь, товарищи. Там деньги не берут, там от смерти спасают, - заявила телеведущая.

Так же в самой передачи приняли участие врачи из клиники.

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