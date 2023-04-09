В Новосибирске возбуждено уголовное дело после нападения мужчины с ножом на четвероклассника

СК возбудил уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство после нападения мужчины с ножом на четвероклассника.

- Мужчина совершил покушение на убийство 10-летнего мальчика, пытаясь нанести ему удар ножом. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что мальчик оказал активное сопротивление, - рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мужчину до сих пор найти не удалось.

Напомним, что в пятницу 7 апреля возле одной из школ в Октябрьском районе мужчина в зеленой куртке напал на четвероклассника. Ребенок ударил его по лицу веткой и смог убежать.

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