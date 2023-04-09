Уроки будут проходить в 10-11 классах.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В новосибирских школах введут НВП в старших классах. Об этом сообщили изданию «РБК-Новосибирск» в министерстве образования.
- В программе будет подготовка к прохождению военных сборов, начальные знания в области обороны. Уроки будут проходить в 10-11 классах, - сообщили в пресс-службе министерства.
Известно, что уроки НВП будут проходить в рамках уроков ОБЖ.
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