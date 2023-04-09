Уроки будут проходить в 10-11 классах. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В новосибирских школах введут НВП в старших классах. Об этом сообщили изданию «РБК-Новосибирск» в министерстве образования.

- В программе будет подготовка к прохождению военных сборов, начальные знания в области обороны. Уроки будут проходить в 10-11 классах, - сообщили в пресс-службе министерства.

Известно, что уроки НВП будут проходить в рамках уроков ОБЖ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber