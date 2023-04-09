Эту косулю удалось снять в марте. Фото: t.me/monprirodi
Министр природных ресурсов Евгений Шестерни показал косуль из Новосибирской области. Несколько роликов он выложил в свой телеграм-канал.
- Охотовед с камерой - ловушка для обаяния косуль, - отметил министр.
На кадрах видно, как косули радостно скачут по полям, а одна храбрая особь подпустила к себе довольно близко. Она «позволила» снять себя лежащей на снегу и даже не убежала.
Напомним, что Евгений Шестернин показал пару журавлей из заказника «Юдинский».
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