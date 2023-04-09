В Новосибирске строительство двух станций метро оценили в 14 миллиардов рублей

Продление ленинской линии оценили в 14 миллиардов рублей.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Новосибирске строительство станции метро «Площадь Станиславского» и «Троллейная» на Ленинской линии оценили в 14 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
- Продолжение Ленинской линии предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры. Если говорить о правом береге, то предварительная оценочная стоимость проектирования объектов Дзержинской линии Новосибирского метрополитена составляет 650 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, есть определенный денежный лимит на развитие метрополитена. В 2023 году на решение этих вопросов он составляет 50 миллионов рублей.
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