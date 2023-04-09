В Новосибирске выпал снег.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске выпал первый апрельский снег. Сегодня 9 апреля с утра в городе была сильная метель.
Видимо, зима решила показать из последних сил на что способна и припорошила город. Снегом засыпало улицы, дома, машины.
Снег так же выпал и в Новосибирской области.
Снег выпал в Искитиме.
Фото: Данила ШУЛЯК
Напомним, что сегодня 9 апреля, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит +1 градус.
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