В Новосибирске выпал снег. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске выпал первый апрельский снег. Сегодня 9 апреля с утра в городе была сильная метель.

Видимо, зима решила показать из последних сил на что способна и припорошила город. Снегом засыпало улицы, дома, машины.

Снег так же выпал и в Новосибирской области.

Снег выпал в Искитиме. Фото: Данила ШУЛЯК

Напомним, что сегодня 9 апреля, в городе ожидается сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит +1 градус.

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