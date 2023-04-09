В Новосибирске ограничили движение на улице Коммунистическая: рассказываем почему

На улице будут проводиться ремонтные работы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске ограничили движение на улице Коммунистическая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- На 6 метров сужается проезжая часть улицы Коммунистической в районе жилого дома № 34. Так же на 4 метра сужается проезжая часть ул. Коммунистической в районе жилого дома № 12, - говорится на сайте ведомства.

Временные ограничения связаны с ремонтом теплотрассы.

Изменения вводятся с 7 апреля и продлятся до 21 числа.

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