В Новосибирске ограничили движение на улице Коммунистическая: рассказываем почему

На улице будут проводиться ремонтные работы.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске ограничили движение на улице Коммунистическая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
- На 6 метров сужается проезжая часть улицы Коммунистической в районе жилого дома № 34. Так же на 4 метра сужается проезжая часть ул. Коммунистической в районе жилого дома № 12, - говорится на сайте ведомства.
Временные ограничения связаны с ремонтом теплотрассы.
Изменения вводятся с 7 апреля и продлятся до 21 числа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер