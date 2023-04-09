Вид на строящийся мост с квадрокоптера. Фото: скриншот из видео группы "ВИС"

В Новосибирске сняли строительство четвертого моста с квадрокоптера. Ролик появился в группе «ВИС».

- Готовность всех объектов мостовой концессии в Новосибирске составляет более 67%. К сегодняшнему дню полностью завершено сооружение 114-метрового пилона, надвижка, бетонирование плиты проезжей части, - говорится в описании ролика. Так же на сегодняшний день на 78% отсыпано земляное полотно. Сейчас идет подготовка к монтажу вантовых систем.

- Вантовая система будет состоять из 70 вант общей длиной 8965 метров. Самый длинный вант – 235 метров, самый короткий – 63 метра. Они будут удерживать 3 пролёта моста общей длиной 380 метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн, - уточнили в группе.

На левом берегу уже возвели 36 опор левобережной транспортной развязки.

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