Журавли в заказнике "Юдинский". Фото: скриншот из видео
Министр природы НСО Евгений Шестернин показал пару прогуливающихся журавлей. Видео с их участием он выложил у себя в телеграмм-канале.
- Заказник «Юдинский». Журавушки ходят парочкой, пасутся, – прокомментировал происходящее на видео Евгений Шестернин.
Видео снято издалека. На кадрах видно, как два журавля прогуливаются недалеко от березовой рощи и ищут еду.
- Красота какая! – восхищается увиденным Евгений Шестернин.
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