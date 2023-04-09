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НовостиДом. Семья9 апреля 2023 2:16

Министр природы НСО Евгений Шестернин показал пару прогуливающихся журавлей

Птицы обитают в одном из областных заказников
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Журавли в заказнике "Юдинский". Фото: скриншот из видео

Журавли в заказнике "Юдинский". Фото: скриншот из видео

Министр природы НСО Евгений Шестернин показал пару прогуливающихся журавлей. Видео с их участием он выложил у себя в телеграмм-канале.

- Заказник «Юдинский». Журавушки ходят парочкой, пасутся, – прокомментировал происходящее на видео Евгений Шестернин.

Видео снято издалека. На кадрах видно, как два журавля прогуливаются недалеко от березовой рощи и ищут еду.

- Красота какая! – восхищается увиденным Евгений Шестернин.

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