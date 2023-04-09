Под Новосибирском цыганский табор привили от кори

В Барышевском сельсовете в цыганском таборе провели массовую вакцинацию от кори. Фото: администрация Новосибирского района

В Барышевском сельсовете в цыганском таборе провели массовую вакцинацию от кори. В начале года там было выявлено несколько случаев заболевания.

— В поселке Двуречье проживает около 320 человек. Как рассказала Жанна Гарина, заведующая Барышевской участковой больницы, сотрудники медицинского учреждения проводили подворовые обходы, во время которых было вакцинировано 280 жителей Двуречья. Остальных либо не удалось застать дома, либо у них на этот момент был медотвод по заболеванию, — сообщили в администрации Новосибирского района.

Чтобы завершить массовую вакцинацию, прямо в поселок выехали специальные мобильные пункты. Как отметил барон цыганского табора Владимир Михай, еще до того, как были выявлены первые случаи заболевания, медики разъяснили представителям табора, в чем опасность болезни и обосновали необходимость вакцинироваться. Поэтому, когда медики приехали в село, поставить прививку пришли многие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber