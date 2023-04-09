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НовостиОбщество9 апреля 2023 0:00

Ветер и мокрый снег: в Новосибирск 9 апреля снова придет зима

В Новосибирске 9 апреля похолодает до -7 градусов и пойдет снег
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске 10 апреля возможен снег и сильный ветер.

В Новосибирске 10 апреля возможен снег и сильный ветер.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске 9 апреля возможен снег и сильный ветер. Синоптики обещают похолодание до -7 градусов ночью.

— В воскресенье, 10 апреля, ожидается облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — Ночью похолодает до -5…-7 градусов, днем немного потеплеет до -1…+1. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Чуть менее оптимистичный прогноз дают синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они обещают сибирякам похолодание до 0…-3 и небольшой снег и ветер 3-7 метров в секунду.

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