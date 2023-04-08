Нейросеть показала, как будет выглядеть Новосибирск в 3023 году. Фото: https://vk.com/nevasiliykandinsky

Нейросеть показала, как будет выглядеть Новосибирск в 3023 году. Получившийся результат напоминает постапокалиптический пейзаж.

Опубликовано это было в сообществе неВасилий kandinsky ВКонтакте. Искусственный интеллект нарисовал наш город безлюдным, одиноким, и, конечно же, заснеженным. На первом плане видно два полуразрушенных здания, а также брошенные машины и вещи.

Впрочем, будущее версии других городов, нарисованных этой нейросетью, выглядят похожим образом. Все пейзажи исключительно зимние, а улицы — опустевшие.

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