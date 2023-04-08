Мэр Новосибирска Анатолий Локоть написал тотальный диктант. Фото: Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть написал тотальный диктант. Ежегодная акция прошла в Новосибирске в субботу, 8 апреля.

— Я отношу себя к любителям родной речи, русского языка, русской литературы. Считаю их важнейшими элементами формирования отношения к Родине, к её истории. Единство народа без знания родного языка невозможно, — написал градоначальник в своем канале.

В этом году в городе работало более 70 площадок, где сибиряки могли проверить свой уровень грамотности. Одной из них традиционно стала мэрия, читали текст Василия Авченко, в планетарии, и даже в котокафе.

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