«Угрожал кирпичом»: новосибирцы засняли во дворе разборки подростка с дошкольником

В Новосибирске прохожие засняли на видео разборки между подростком и маленьким ребенком. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске прохожие засняли на видео разборки между подростком и маленьким ребенком. Инцидент случился в субботу, 8 апреля. Ролик опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— На улице Сибирская 32, 16-летний подросток угрожал кирпичом 6-летнему ребёнку, — цитирует канал очевидцев.

Обеспокоенные люди вызвали на место происходящего полицию, однако когда полицейские приехали, детей на месте уже не застали.

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