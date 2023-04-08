В Новосибирске ищут водителя «Ауди», объехавшего пробку по встречке

В Новосибирске ищут водителя «Ауди», который объехал пробку по встречной полосе на Вокзальной магистрали. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске ищут водителя «Ауди», который объехал пробку по встречной полосе на Вокзальной магистрали. Напомним, нарушителя засняли на видео другие водители и выложили в сеть. Ролик появился в телеграм-канале «АСТ-54 Black» Вконтакте.

— Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на установление личности водителя и привлечение его к административной ответственности, — сообщили в городской автоинспекции.

За выезд на встречную полосу и пересечение сплошной предусмотрены штрафы в пять тысяч рублей. То есть, в общем, автомобилист может лишиться десяти тысяч.

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