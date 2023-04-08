В Новосибирске 10 апреля потеплеет до +10 градусов

В Новосибирск после резкого похолодания и снегопада придет неожиданное потепление. Фото: Антон ФОКИН

В Новосибирск после резкого похолодания и снегопада придет неожиданное потепление. Синоптики обещают +10 градусов в понедельник, 10 апреля.

— Ночью 10 апреля температура воздуха достигнет -2…-4 градусов, днем потеплеет до +8…+10 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой дождь, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет дуть ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем — со скоростью 5-10 метров, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Во вторник, 11 апреля, температура опустится, но останется плюсовой. Сервис Гисметео обещает сибирякам до +2 градусов.

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