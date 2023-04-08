«Горели три участка»: в МЧС рассказали подробности пожара на Далидовича в Новосибирске

В МЧС прокомментировали пожар в частном секторе на улице Далидовича в Новосибирске.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В МЧС прокомментировали пожар в частном секторе на улице Далидовича в Новосибирске. Напомним, в субботу, 8 апреля, там загорелось несколько построек.
— Горели надворные постройки на трех участках. На одном огнем повреждена баня площадью 120 квадратных метров, на втором — кровля бани площадью 4 квадратных метра, на третьем — сарай площадью 12 квадратных метров, надворная постройка 4 квадратных метра, — сообщили в областном МЧС.
Пожарные прибыли на место в 14:54 — спустя 7 минут после вызова. В 15:16 пожар был локализован, а в 15:51 — ликвидировано открытое горение.
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