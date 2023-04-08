Новосибирский турист погиб в ДТП на Алтае: его сбил внедорожник

В Чемальском крае в ДТП погиб житель Новосибирска. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

В Чемальском районе Алтайского края в ДТП погиб житель Новосибирска. Трагедия случилась в пятницу, 7 апреля.

— Примерно в десять часов утра 62-летний водитель автомобиля ВАЗ 2121 около села Анос сбил 34-летнего жителя Новосибирска, вышедшего на проезжую часть с обочины дороги, — сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Мужчину сбил внедорожник. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Мужчину экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось — от полученных травм пешеход скончался. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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